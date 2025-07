Da Zirkzee a Lucca fino al ritorno di Hojlund | i nomi desiderati dai tifosi dell’Atalanta per sostituire Retegui

Dopo l’addio di Mateo Retegui e il ritorno di Hojlund, i tifosi dell’Atalanta si interrogano sui possibili sostituti. Tra le scelte più chiacchierate ci sono nomi come Zirkzee e Lucca, desiderati per rinforzare l’attacco nerazzurro. La curiosità cresce: chi sarà davvero l’erede di Retegui? Continua a leggere per scoprire le ultime novità e le preferenze dei supporter bergamaschi.

Dopo il certo addio di Mateo Retegui la domanda sorge spontanea: chi sarà il suo erede? Ecco l’opinione dei tifosi dell’Atalanta Mateo Retegui con grande probabilità dirà addio all’Atalanta, e a fronte della grande cifra incassata sul mercato (intorno ai 70 milioni) la domanda sorge spontanea: chi sarà il suo erede? Aspettando ulteriori riscontri ecco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Da Zirkzee a Lucca fino al ritorno di Hojlund: i nomi desiderati dai tifosi dell’Atalanta per sostituire Retegui

In questa notizia si parla di: atalanta - retegui - tifosi - zirkzee

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - L’attenzione si accende sul futuro di Matteo Retegui, protagonista di una stagione stellare con l’Atalanta, culminata con 25 gol.

Ciao ciao, Retegui. Un'avventura in nerazzurro breve, ma intensa. Intensa come gli 80 milioni (se preferite, circa 160 miliardi delle vecchie lire) che l'argentino si metterà in tasca nei prossimi quattro anni. Come biasimarlo? Io non ci riesco. Gli arabi hanno acc Vai su Facebook

Atalanta, è caccia a un attaccante sul mercato di gennaio; Il mercato invernale della Serie A è alle porte: Raspadori, Zirkzee e Berardi i nomi più caldi; Il Bologna aveva scelto Retegui, ma i costi erano elevati: il retroscena.

Caso Retegui, tifosi divisi: i commenti a caldo - Dopo aver appreso della partenza imminente di Retegui in Arabia Saudita, il sentimento predominante nei tifosi nerazzurri è uno: la delusione. Scrive calcioatalanta.it

Calciomercato | Atalanta, Retegui va in Arabia! Offerta monstre: i dettagli - Mateo Retegui è sempre più vicino a lasciare l'Atalanta per volare in Arabia Saudita. Segnala lalaziosiamonoi.it