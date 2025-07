Trump minaccia il Brasile con nuovi dazi La replica di Lula | Reagiremo

Un duello di parole infuocato tra Donald Trump e Luiz Inacio Lula da Silva mette in evidenza le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Brasile. Con minacce di dazi pesanti e risposte decise, il Brasile si proclama sovrano e pronto a difendersi da eventuali aggressioni economiche. Una sfida che potrebbe ridefinire gli equilibri del commercio internazionale: come si evolverĂ questa intricata disputa?

Durissimo botta e risposta tra Donald Trump e Luiz Inacio Lula da Silva. Quest'ultimo ha replicato al presidente statunitense dichiarando che il Brasile è un Paese sovrano che non può essere " controllato da nessuno " e che è pronto a rispondere con misure reciproche a qualsiasi minaccia di sanzioni commerciali. In precedenza Trump aveva infatti minacciato di imporre dazi del 50% all'importazione dei beni da Brasilia a partire dal primo di agosto, intimando il Paese sudamericano ad interrompere la " caccia alle streghe " contro l'ex capo dello Stato Jair Bolsonaro. L'annuncio di Trump, la replica di Lula. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump minaccia il Brasile con nuovi dazi. La replica di Lula: "Reagiremo"

