Tumore al polmone al San Camillo di Roma c' è un progetto per la diagnosi precoce

Al San Camillo di Roma, un innovativo progetto di diagnosi precoce del tumore al polmone sta rivoluzionando il panorama medico. L'iniziativa, avviata sei mesi fa, mira a individuare la malattia nelle sue prime fasi, offrendo nuove speranze e un futuro più sicuro ai pazienti. La lotta contro questa sfida si fa più concreta: scopriamo come questa strategia possa salvare vite e cambiare il volto della medicina preventiva.

L'iniziativa è stata avviata sei mesi fa per invertire la tendenza attuale, secondo la quale le diagnosi arrivano troppo tardi.

