Inter-news.it - Inzaghi: «Frattesi? Sto decidendo! Spiego il problema di Acerbi»

Alla vigilia di Sparta Praga-Inter Simonesi presenta in conferenza stampa per presentare la settima sfida di Champions League. Ecco le risposte dell’allenatore nerazzurro ai giornalisti.Le parole dinella conferenza stampa alla vigilia di Sparta Praga-Inter, contro lo Sparta dobbiamo aspettarci un’Inter titolarissima?Conosciamo l’importanza della gara che affronteremo, sulla formazione ho ancora qualche dubbio. Veniamo dalla partita con l’Empoli, disputata meno di 48 ore fa, per cui dovrò cercare di scegliere. Ho un paio di dubbi da sciogliere nella mattinata di domani: giochiamo contro una squadra che non affronta partite ufficiali dal 15 dicembre, ha fatto bene nell’ultima amichevole. Loro sono fisici, qui non è facile giocare.Si aspetta un rinforzo alla luce delle difficoltà di?Per quanto riguarda il mercato, la società, a partire dal presidente, è sempre con noi e sta monitorando.