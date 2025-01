Oasport.it - Intercontinental GT Challenge 2025, Valentino Rossi confermato al via della 12h di Bathurst

Leggi su Oasport.it

Come pronosticato da tempo,sarà al via per la terza volta in carriera12h di, prima prova dell’GT, che commenteremo tra meno di due settimane. Il ‘Dottore’ si appresta a tornare in Australia per una delle competizioni automobilistiche più affascinantistagione agonistica.Il nostro connazionale, giàper il FIA World Endurance Championship GT, guiderà ancora una volta una delle BMW M4 GT3 schierate da WRT in compagnia dell’elvetico Raffaele Marciello e del belga Charles Weerts.La compagine di Vincent Vosse farà affidamento anche su una seconda vettura, che vedrà all’opera Sheldon e Kelvin van der Linde, oltre ad Augusto Farfus. I due sudafricani raggiungono il brasiliano, la coppia ha corso insieme qualche anno fa con i colori di Audi Sport.