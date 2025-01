Ilrestodelcarlino.it - Il sindacato autonomo a congresso: "Pochi poliziotti e tanti problemi . Così Imola è stata dimenticata"

Il commissariato sempre al freddo, la cronica carenza di personale e la crescente difficoltà per gli operatori che arrivano in città di trovare un alloggio. A mettere in fila i principalidegli agenti imolesi è il Sap,di polizia, che proprio ieri in via Mazzini ha dato inizio ai lavori del proprio decimoprovinciale. "Un processo democratico che, con orgoglio, caratterizza la nostra struttura dando la possibilità a tutti i nostri associati di eleggere i propri rappresenin ogni ufficio – spiega il segretario provinciale Tonino Guglielmi –. Abbiamo scelto di partire da, dalla periferia, per espressa volontà di dare un segnale verso tutti i temi che la nostra amministrazione, colpevolmente, ha lasciato ai margini ritenendoli secondari ma chenon sono assolutamente".