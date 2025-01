Sport.quotidiano.net - Il Milan è spuntato. Quanta fatica davanti. Leao studia da “nove“

Nelle scorse ore ilha presentato la sua offerta a Kyle Walker, tuttavia il suo pubblico attende altro. Al netto del fallimento, annunciato, denominato Emerson Royal, nello scacchiere di Sergio Conceiçao manca qualcuno per sostenere Fofana e Reijnders, ma soprattutto un centravanti. Un’emergenza che vive da anni e che il club non è mai riuscito a risolvere, anche ora che in dirigenza ha l’ultimo vero centravanti prolifico in rossonero con Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic. La prima stagione senza il francese, trentareti in rossonero, parla chiaro: ventimarcature di squadra, unica nelle primein classifica ad essere sotto il tetto dei trenta. Il capocannoniere è un giocatore della trequarti, Christian Pulisic (10), seguito da un mediano, Tijjani Reijnders (9). Il numero sei è il bottino di Rafae Alvaro Morata, a cinque troviamo il match-winner di Supercoppa Tammy Abraham.