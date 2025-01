Iodonna.it - Il braccio teso, ripetuto due volte, durante il discorso rivolto ai sostenitori del neopresidente

Leggi su Iodonna.it

Un palco affollato, uncarico di entusiasmo e poi quel gesto: ilverso il pubblico, come in un saluto romano. Elon Musk, ospite d’onore alla cerimonia per l’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, è finito al centro di un vortice mediatico. Doveva essere il giorno del tycoon che tornava alla Casa Bianca, ma il rischio è che passi alla storia come quello dell’uomo più ricco del mondo che richiama il fascismo davanti a decine di migliaia di persone. Un gesto inquietante, anche per un personaggio istrionico e fuori dagli schemi come Musk. Inauguration Day 2025: tutti i look guarda le foto Elon Musk e il saluto romanoL’episodio è avvenutole celebrazioni alla Capital One Arena di Washington.