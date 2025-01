Quotidiano.net - Ibis sacri trovati morti con l’aviaria. Lo spettro della specie aliena invasiva vicino agli allevamenti

Roma, 21 gennaio 2025 – Anchee aironi tra leche possono diffondere l’influenza aviaria. La scoperta arriva dal laboratorio di referenza europeo sul virus, che fa capo all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Abbiamo chiesto al direttore Calogero Terregino il significato di questa novità. Mentre in tutto il mondo crescono preoccupazione e attenzione. L’Iss ha diffuso le Faq con una domanda specifica sul rischio per cani e gatti. Pochi giorni dopo a Bologna è morto il primo felino e negli Usa la Food and Drug administration ha invitato i produttori di alimenti per animali a rivedere le procedure di sicurezza.e aironi: gli ultimi ospiti del“Nel corso degli anni – spiega il direttore Terregino – il virus che prima era di pertinenza di alcuneindicate classicamente come serbatoi, più di tutto anatre e gabbiani, man mano che aumenta la sorveglianza verso lepiù vicine, si trova anche altrove.