Grande Fratello Giglio scoppia in lacrime dopo la diretta mentre Yulia confessa | Sono molto delusa perché…

Nelle ore post-si è abbandonato totalmente alla tristezza.Ieri sera. nel corso della puntata del, Alfonso Signorini ha aperto il televoto per un vero e proprio ripescaggio. Per la prima volta nella storia del reality, sei concorrenti hanno la possibilità di rimettersi in gioco nella stessa edizione. Soltanto quattro di loro, però, torneranno ufficialmente nella Casa in qualità di concorrenti.Questa improvvisa novità ha lasciato perplessi i più, scatenando duri commenti social (tra cui quello di Daniele Dal Moro).Anche nella Casa si è ragionato sulla scorrettezza di questa decisione autoriale. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, particolarmente innervositi, siconfrontati tra di loro commentando l’ingiustizia di questo colpo di scena.Oltre a loro, anche Luca Calvani l’ha trovato del tutto fuori luogo, soprattutto alla luce del vantaggio che ha chi rientrerà, visto che ha avuto modo di leggere i social, ascoltare i pareri del pubblico e – non per ultimo – rigenerarsi un po’ al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere.