Garnacho, gli agenti del calciatore avvistati a Stamford Bridge rafforzano la pista Chelsea

Si fa un gran parlare dial Napoli, secondo alcuni la trattava colsarebbe addirittura già chiusa e mancherebbe solo il sì dello United che dovrebbe abbassare le sue pretese. Ma in Inghilterra si rafforza invece laper il.L’entourage di Alejandro, Carlos Cambeiro e Quique De Lucas dell’agenzia Leaders, è stato avvistato adurante la partita delcontro i Wolves lunedì sera. L’ala ventenne è stata fortemente collegata a un trasferimento al fianco di Enzo Maresca questo mese.Leggi anche: Il Manchester United non svendeanche se la cessione sarebbe utile per il fair play finanziarioAntonio Conte vuole fare le cose per bene, anche sul mercato. E infatti è stato chiarissimo anche davanti alle telecamere: per sostituire Kvaratskhelia il tecnico leccese pretende un asso capace di determinare le partite.