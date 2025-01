Isaechia.it - Francesco Chiofalo: “Sono fidanzato con una famosa influencer, ma non è Michelle Comi!”. Ecco di chi si tratta

Nelle scorse settimane si era vociferato di un presunto flirt fra, popolare quanto discussamolto attiva su TikTok.Il rumor aveva iniziato a prendere piede in seguito ad alcune dichiarazioni dell’ex protagonista di Temptation Island in merito a un suo legame con una ‘’, a cui avevano fatto seguito delle paparazzate con la.Nelle scorse ore, nel rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram,ha prontamente smentito l’indiscrezione.sarebbe davverocon una, ma non è affatto.Le sue parole:Seè la mia fidanzata? Questa è la domanda più gettonata di tutti per cui mi sembra giusto rispondere. Assolutamente no. Tra me enon c’è mai stato nulla, sia a livello sentimentale e sia a livello fisico.