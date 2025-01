Lettera43.it - Elezioni presidenziali in Bielorussia 2025: chi sono i candidati

I bielorussi torneranno alle urne per eleggere il presidente dell’ex repubblica sovietica il 25 gennaio. Al potere dal 1994 c’è Aleksander Lukashenko, alleato di Vladimir Putin considerato ormai dittatore de facto della. E sarà lui a vincere di nuovo queste, dall’esito scontato. Alla fine di dicembre la Commissione elettorale centrale ha decretato l’ammissione alla corsa presidenziale di cinque. Oltre a Lukashenko, correranno per la guida del Paese Oleg Gaidukevich (Partito Liberal-Democratico di), Alexander Khizhnyak (Partito Repubblicano del Lavoro e della Giustizia), Sergei Syrankov (Partito Comunista della) e l’indipendente Hanna Kanapackaja.stati invece esclusi dallealtri quattro, che per la Commissione elettorale centrale non avevano i requisiti richiesti.