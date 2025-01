Anteprima24.it - Eav, Coordinamento Usb: “La peggiore azienda d’Italia e De Gregorio se ne vanta pure”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delU.S.B. lavoro privato T.P.L.- CampaniaAccordi sindacali storici e conseguenti disservizi storici, fanno di EAV ladel trasporto pubblico locale.Ed il Presidente Dese ne. Anche l’apertura dei cantieri è diventata storica, dieci anni senza completare un solo lotto, con una marea di soldi a disposizione. La chiusura della linea Cumana da oltre un mese e l’accordo per gli operatori di esercizio del settore autolinee, riflettono ciò che si è già verificato in altre circostanze per le quali, come Organizzazione Sindacale, ci siamo sempre espressi negativamente non sottoscrivendo condanne bibliche per l’e per i lavoratori stessi.Sappiamo benissimo che l’accordo storico del 27 giugno scorso per il personale treni è risultato un grande bluff, in quanto applicabile soltanto sulle linee vesuviane, in modo arruffato e sgarrupato, tale da non evitare le tante soppressioni ed i tanti ritardi giornalieri.