Liberoquotidiano.it - Dl Giustizia, via libera definitivo della Camera: cosa cambia ora

Viaal decreto. I voti a favore sono 163, nessun voto contrario e 103 astenuti, tutte le opposizioni. Il decreto, già licenziato dal Senato e non modificato dalla, viene quindi convertito in legge. Il provvedimento contiene norme in materia di magistrati assegnati ai procedimenti, disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace, la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico. In particolare, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, la nomina viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.