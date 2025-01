Romadailynews.it - Debutta “Il Covo” dal 30 gennaio al 2 febbraio al Teatro Lo Spazio

ILdi Goffredo Maria BrunoCon Matteo Santarelli, Armando Maresco, Gianluca delle Fontane, Goffredo Maria Bruno e Giovanni D’AndreaCostumi di JANNI AltamuraAiuto regia Giada ArigoniRegia di Goffredo Maria BrunoDAL 30AL 2LO-ROMAalLo, dal 30al 2, IL, spettacolo scritto e diretto da Goffredo Maria Bruno.Quattro sequestratori improvvisati, squattrinati e male organizzati, decidono di mettere a segno il colpo della loro vita: sequestrare un alto funzionario iraniano con l’intento di rubargli documenti segreti di grande importanza, per poi rivenderli in una sorta di mercato nero. Una pura casualità ed un colpo di scena cambieranno, inaspettatamente, le sorti del loro piano.Nel, nasceranno divertenti gag e paradossali situazioni che porteranno il pubblico in una realtà assolutamente leggera e, spesso, demenziale.