Ilfattoquotidiano.it - Dazn prende in giro i suoi abbonati: altro che promo, questa politica sui prezzi è una delle principali ragioni del fallimento del progetto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima aumentano i, costringendo gli appassionati a svenarsi per la Serie A. Poi li tagliano a stagione in corso per convincere nuovindo inquelli vecchi. L’ennesimo autogol di. Ci risiamo: la App più odiata dagli italiani è di nuovo nella bufera per la sua ultima offerta. Appena si è diffusa la notizia dellaa 9,90 per 7 mesi (cioè fino alla fine del campionato), si è sollevata la solita ondata di polemiche. Chi soltanto pochi mesi fa ha sborsato quasi 600 euro (per la versione Plus annuale che permette di vedere le partite su due account diversi, quindi circa 25 euro a testa), oggi si sente truffato a vedere lo stesso pacchetto regalato a meno della metà del prezzo.Come già raccontato, ialti fissati a inizio stagione erano frutto di una strategia: l’azienda si è fatta due conti e ha capito che le conviene più avere 1,5 milioni dia 25 euro, che due milioni a 10-15 euro come aveva puntato a fare in partenza, mettendo probabilmente in conto anche una possibile flessione degli ascolti a cui stiamo assistendo, e che comunque è dovuta a vari fattori (la crisi della Juve, l’andamento del torneo che negli ultimi due anni è stato poco spettacolare, ecc.