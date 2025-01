Ilgiorno.it - Com’è stata ritrovata la ragazza sparita per 18 anni e impiegata come schiava nel laboratorio cinese

Leggi su Ilgiorno.it

Mazzano (Brescia), 21 gennaio 2025 – Un certificato di nascita emesso da un Comune del Rovigotto poi null’altro. Né un certificato delle vaccinazioni, né un’iscrizione alle scuole primarie, né tantomeno un intervento delle autorità perché adempisse all’obbligo scolastico. La vicenda della(oggi maggiorenne) che per 18ha vissutouna fantasma ha dell’incredibile in Italia, ma potrebbe in realtà essere la punta dell’iceberg di un fenomeno ben più radicato e “carsico”, che si muove cioè sotto traccia e quindi sfugge agli occhi e ai controlli delle autorità. La giovane di origini cinesi non esisteva per lo Stato: a parte quel certificato, nessun documento d’identità. Tanto meno una tessera sanitaria. Azienda-prigione Era tuttavianeldi calzature clandestino, impiantatodecine d’altri in capannoni anonimi e tutti simili fra loro a Mazzano, nella Bassa Bresciana rivolta verso il lago di Garda.