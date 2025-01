Choc a Milano il fantoccio di Musk appeso a testa in giù a Piazzale Loreto | C’è sempre posto Elon

Leggi su Dayitalianews.com

, che ha avuto un ruolo cruciale nella vittoria di Donald Trump alla corsa alle presidenziali USA, tanto da essersi guadagnato anche unnel governo, è finito nel mirino degli studenti del collettivo “Cambiare Rotta” che hannounin giù acol viso del miliardario, nella medesima posizione con la quale fu esil cadavere di Benito Mussolini. “C’è.” – questa la frase scritta su Instagram a margine della foto incriminata.Il saluto romano diL’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca è stato piuttosto rocambolesco. Il tycoon si è esibito addirittura in un ballo con i Village People, ma la miccia che ha scatenato l’incendio è stato il gesto cheha compiuto nella Capital One Arena di Washington in occasione dell’insediamento del neopresidente.