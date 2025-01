Lanazione.it - Chiesa dei Bigi. Ecco "Respiri di bellezza"

La danza entrerà in. Sarà un incanto ed una meraviglia da respirare a pieni polmoni "di", la rassegna a cura di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva che nasce dalla collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, il patrocinio di Comune di Grosseto e dell’Istituzione "Le Mura" e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con lo scopo di valorizzare la danza contemporanea, mostrando al pubblico il talento di coreografi e danzatori che si mettono in gioco nella costruzione di performance site-specific, ispirate ai luoghi non convenzionali. Il primo appuntamento della rassegna in programma venerdì 24 (doppio spettacolo: alle 17 e alle 18.30) con "Ex Voto". La rassegna proseguirà poi il 21 febbraio sempre negli stessi orari e nello stesso luogo, con "Voltati".