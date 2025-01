Inter-news.it - Champions League, 7ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Leggi su Inter-news.it

Settimadidove si avvicinano i verdetti finali, ma anche con una particolarità a livello disciplinare: iammoniti fra stasera e domani avranno concluso in anticipo la fase campionato, perché sarannoper il turno conclusivo della prima parte diin programma il 29 gennaio.7ªATALANTA-STURM GRAZ martedì 21 gennaio ore 18.45Atalanta (prossima partita Barcellona in trasferta): nessunoAtalanta: nessunoSturm Graz (prossima partita RB Lipsia in casa): Tochi Chukwuani, Malick YalcouyéSturm Graz: nessunoMONACO-ASTON VILLA martedì 21 gennaio ore 18.45Monaco (prossima partita Inter in trasferta): Lamine Camara, Thilo KehrerMonaco: nessunoAston Villa (prossima partita Celtic in casa): Jhon DuranAston Villa: Diego Carlos (una)ATLÉTICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN martedì 21 gennaio ore 21Atlético Madrid (prossima partita Red Bull Salisburgo in trasferta): Angel CorreaAtlético Madrid: nessunoBayer Leverkusen (prossima partita Sparta Praga in casa): Jeremie Frimpong, Aleix GarciaBayer Leverkusen: nessunoBENFICA-BARCELLONA martedì 21 gennaio ore 21Benfica (prossima partita Juventus in trasferta): Fredrik Aursnes, Alvaro Fernandez Carreras, Florentino Luis, Issa Kaboré, Orkun KokçuBenfica: nessunoBarcellona (prossima partita Atalanta in casa): nessunoBarcellona: nessunoBOLOGNA-BORUSSIA DORTMUND martedì 21 gennaio ore 21Bologna (prossima partita Sporting CP in trasferta): Sam Beukema, Santiago Castro, Giovanni Fabbian, Remo Freuler, Charalampos Lykogiannis, Stefan PoschBologna: nessunoBorussia Dortmund (prossima partita Shakhtar Donetsk in casa): nessunoBorussia Dortmund: Ramy Bensebaini (una)CLUB BRUGGE-JUVENTUS martedì 21 gennaio ore 21Club Brugge (prossima partita Manchester City in trasferta): Joaquin Seys, Michal Skoras, Hugo VetlesenClub Brugge: nessunoJuventus (prossima partita Benfica in casa): nessunoJuventus: nessunoLIVERPOOL-LILLE martedì 21 gennaio ore 21Liverpool (prossima partita PSV Eindhoven in trasferta): Ibrahima KonatéLiverpool: nessunoLille (prossima partita Feyenoord in casa): Benjamin André, Jonathan David, Thomas MeunierLille: nessunoSLOVAN BRATISLAVA-STOCCARDA martedì 21 gennaio ore 21Slovan Bratislava (prossima partita Bayern Monaco in trasferta): Danylo Ihnatenko, Marko TolicSlovan Bratislava: nessunoStoccarda (prossima partita PSG in casa): Ermedin Demirovic, Anthony RouaultStoccarda: nessunoSTELLA ROSSA-PSV EINDHOVEN martedì 21 gennaio ore 21Stella Rossa (prossima partita Young Boys in trasferta): Rade Krunic, Andrija Maksimovic, Vladan Milojevic (allenatore), Cherif NdiayeStella Rossa: Lazar Jovanovic (unaPSV Eindhoven (prossima partita Liverpool in casa): Mauro JuniorPSV Eindhoven: Matteo Dams (una), Malik Tillman (una)RB LIPSIA-SPORTING CP mercoledì 22 gennaio ore 18.