Calciomercato, la Roma ha ceduto il portiere Ryan a titolo definitivo al Lens

LahaMathew“a” al. Lo comunica il club giallorosso in una nota sul proprio sito ufficiale. Arrivato nella capitale nel 2024, ilaustraliano ha debuttato in giallorosso nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Il club “augura a Mathew le migliori fortune per questa nuova avventura in Ligue 1”, conclude la? MathewalIn bocca al lupo, Mathew! ? https://t.co/SfEZHD7aDn#ASpic.twitter.com/RqMadhrrSK— AS(@OfficialAS) January 21, 2025.Atteso l’arrivo di GolliniIn casasi sta lavorando all’arrivo di Pierluigi Gollini, ildel Genoa ex Napoli e Atalanta, dovrebbe svolgere le visite mediche domani prima di essere annunciato.