Calcio Promozione Il Cervia batte il Riccione e risale la china Colpo Spiv a Villa Verucchio Sparta ok

La quarta giornata di ritorno del campionato diha consacrato ilUnited che, col 2-1 casalingo inflitto al(nono risultato utile consecutivo), si è insediato al 4° posto solitario con 38 punti, scavalcando proprio la formazione della Perla. La terza posizione dista però 8 lunghezze e dunque non si può ancora parlare di ‘zona playoff’, visto che la distanza dovrà scendere ad almeno 6 punti. Già così però è un ottimo punto di partenza per arrivare all’obiettivo. Nel match del ‘Todoli’, la formazione di mister Montanari era passata in vantaggio al 27’ con Angeli. Ilaveva pareggiato al 37’ con Gabriele, ma ad inizio ripresa (6’) la rete firmata da Nicolini si è rivelata decisiva per l’11° successo stagionale. È andata male invece al Classe, quasi mai pericoloso e uscito sconfitto 2-0 dalla trasferta a Fratta Terma.