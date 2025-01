.com - Calcio a 5 Serie A2 / Audax Senigallia, la riscossa che serviva

Antronaco e Scattolini in rete, battuto ed agganciato il Pontedera in trasferta 2-1– 21 Gennaio 2025 – Vittoria fondamentale per l’1970 nel campionato diA2 maschile dia 5.I giallorossi, reduci da una lungadi sconfitte, rinascono vincendo 2-1 sul campo del Pontedera e da quota 4, ferma davvero da troppo tempo, salgono a 7 agganciando proprio il Pontedera.Le due squadre sono ora all’ultimo posto anche se sarebbe l’ad essere davanti evitando la retrocessione diretta per il doppio scontro diretto favorevole.Decidono le reti di Antronaco e Scattolini.Prima vittoria del nuovo tecnico Martin.©riproduzione riservataL'articoloa 5A2 /, lacheproviene da Lo sport della Vallesina.