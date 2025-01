News.robadadonne.it - Brescia, trovata ragazza fantasma mai andata a scuola o dal medico fino ai 17 anni

È vissuta letteralmente come unper 17, nonostante sia stata registrata all’anagrafe di Rovigo alla nascita; è l’incredibile storia scoperta ache ha per protagonista una ragazzina cinese, oggi maggiorenne, che per tutta la sua vita non ha mai frequentato una scuole, né è mai stata visitata da un.I suoi primi 17sono stati vissuti passando da un laboratorio tessile clandestino a un altro, dal Veneto alla Lombardia,a quando, la scorsa primavera, la polizia locale e la Guardia di Finanza, in un’operazione congiunta, l’hanno identificata con la madre nell’ennesimo laboratorio, in un paese della Bassana.Eppure, come detto, alla nascita la bambina era stata regolarmente registrata all’anagrafe, poiché all’epoca i genitori erano ancora insieme; poi il padre se n’è andato con un altro figlio, mentre la madre, a quel punto, ha iniziato a girovagare tra Rovigo, Padova,alla provinciana, abitando sempre in seminterrati o nel retro dei laboratori tessili dove lavorava.