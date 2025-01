Sport.quotidiano.net - Bournemouth dall’abisso al sogno Champions: Huijsen e i ragazzi terribili vogliono scrivere la storia

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 gennaio – Dalle stalle alle stelle: così potremmo riassumere gli ultimi anni vissuti dalche, grazie a impegno, resilienza e umiltà, è riuscito a risalire dal baratro più totale. Le ‘Cherries’ stanno facendo un’ottima stagione in Premier League sotto la guida di Iraola (ora occupano il settimo posto) e di certo nonsmettere di credere nelchiamatoLeague. Unche magari potrebbe rimanere tale a fine campionato ma che sabato, prima delle successive vittorie di Nottingham Forest, Manchester City e Chelsea, era virtualmente diventato realtà, anche se per pochi minuti. Ma quanta strada è stata fatta per arrivare a questo virtuale, ma comunque storico, risultato lo sanno solo i tifosi, che quella squadra che rappresenta la graziosa città sul canale della Manica non l’hanno mai mollata neanche nel momento più duro.