Oasport.it - Bolelli/Vavassori non si fermano e accedono alle semifinali degli Australian Open!

Simonee Andreaproseguono nella loro avventura a Melbourne. Il doppio italiano si impone nelle2025 delle coppie contro il portoghesi Nuno Borges/Francisco Cabral col punteggio di 6-4 7-6 (4) in 1 ora e 39 minuti di partita. Una prestazione solida del duo tricolore, che finora nel torneoo non ha mai smarrito un set. L’emiliano e il piemontese attendono l’esito del confronto tra Arevalo/Pavic (n.1 del seeding) e Goransson/Verbeek per sapere quali saranno gli avversari da affrontare nel penultimo atto.Nel primo set il doppio nostrano parte bene, mostrando estrema lucidità. Alla prima occasione per andare avanti di un break, i due azzurri fanno centro nel terzo game. Avanti nel punteggio, rischiano di cedere il servizio (ottavo game), ma grande concretezza nel momento importante.