Bcc Romagnolo, successo in trasferta

Sconfitta dopo una partita combattuta per la squadra di serie D femminile Bcc, che venerdì sera tra le mura amiche del Comandini si è arresa 1-3 (22-25, 25-21, 18-25, 21-25) contro Cattolica. Non sono però mancate le note positive per le cesenati, a partire dall’ottimo esordio da titolare della giovanissima Anna Mancini (classe 2010), protagonista anche di un muro spettacolare nel secondo set, e il contributo di Milella al centro, con 7 attacchi punto e una costante presenza a muro. La Bccrimane così quarta in classifica con 18 punti. Il prossimo appuntamento è per venerdì 31 gennaio alle 20.45 per la prima partita del girone di ritorno: la squadra tornerà in campo al Comandini per affrontare la corazzata riminese Volley Team Rimini, ancora imbattuta. Soddisfazione, invece, per la compagine maschile, anch’essa impegnata in serie D coi colori di Bcc