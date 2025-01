Puntomagazine.it - Autonomia differenziata: la consulta dichiara inammissibile il referendum

La Corte Costituzionale boccia ilsull’: la maggioranza esulta, le opposizioni denunciano i rischi di disuguaglianzaIl 20 gennaio 2025, la Corte Costituzionale hatoilabrogativo della legge sull’delle Regioni, suscitando reazioni contrastanti tra i protagonisti della politica italiana.Secondo la Corte, “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”, una situazione che compromette la possibilità di una scelta consapevole da parte degli elettori. La Corte ha inoltre sottolineato che ilavrebbe avuto un impatto che alterava la sua funzione, trasformandosi in una scelta sull’e, in definitiva, sull’articolo 116 della Costituzione. Quest’ultimo, però, non è modificabile tramiteabrogativo, ma solo attraverso una revisione costituzionale.