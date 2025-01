Anteprima24.it - Attivazione dello “Sportello Randagismo” presso il Comando di Polizia Municipale

Tempo di lettura: 2 minutiLadi Benevento è lieta di annunciare l’di unodedicato alla gestione delle problematiche relative ale alla tutela del benessere animale, attivo ogni settimanaildi. Il servizio, pensato per rispondere alle segnalazioni e alle denunce da parte dei cittadini, rappresenta un importante passo verso la sensibilizzazione e il rafforzamento delle tutele dei diritti degli animali in ossequio alla “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia” rattificata nel 2010.A partire dal 6 Febbraio, ogni Giovedì, dalle 16.00 alle 19.00, i cittadini potranno recarsiildiper segnalare situazioni di abbandono, maltrattamento o altre problematiche legate ale al benessere degli animali.