Iodonna.it - Appena tornato in carica, Trump ha messo fuori uso l'app che permetteva ai migranti al confine di avere un appuntamento per entrare legalmente negli Usa

(askanews) – Margelis Tinoco piange: le hannocancellato l’per la richiesta d’asiloStati Uniti. «Vedete, dice mostrando il telefono, cosa mi hanno scritto». Proprio mentre questa signora colombiana si disperava da Ciudad Juarez, alfra Messico e Texas, a Washington Donaldstava promettendo nel suo discorso di insediamento come presidente degli Stati Uniti, fra le altre cose, di cacciare «milioni e milioni di immigrati criminali» e di chiudere la frontiera a sud col Messico proclamando un’emergenza nazionale., vite da disin Chiapas guarda le fotohauso appunto l’app CBP One, cheaialdiunperStati Uniti per chiedere asilo o per motivi di lavoro.