Lettera43.it - Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri: cosa è successo

Leggi su Lettera43.it

Momenti di paura durante la puntata di martedì 21 gennaio de Isu Rai 2.ha avuto un improvviso mancamento proprio nel momento di salutare il pubblico per dare poi la linea al Tg2. «Tutti schierati per darvi appuntamento a domani mattina, come sempre, alle 11.10», ha esordito, prima di iniziare a vacillare e accasciarsi al suolo. Immediati i soccorsi da parte di tutti i colleghi, con Tiziano Timperi che ha provato a stemperare la tensione chiedendo se si trattasse di uno scherzo. «No, sono svenuta, scusate», ha risposto, prima di precisare. «Mi sono alzata troppo velocemente, è tutto a posto». Sorreggendola, Timperi ha preso le redini della situazione, tranquillizzando i telespettatori: «Abbiamo materiale per Blob e Striscia la Notizia, ma comunque state tranquilli, non èniente.