Andrea Stroppa sul rilancio del saluto nazista di Musk | Ora minacciano di mettermi a testa in giù | sapete dove trovarmi

Leggi su Open.online

torna a difendere Elone il suo braccio teso alla cerimonia d’insediamento del presidente degli Usa Donald Trump. Il gesto dell’imprenditore sudafricano ha suscitato clamore per la sua somiglianza con ilromano adottato dai nazisti e dai fascisti. Il referente in Italia diaveva accolto con entusiasmo il gesto con un tweet in cui scriveva: «L’impero romano è tornato, a partire dalromano». Lo aveva poi cancellato per sostituirlo con un altro post in cui spiegava che il gesto era dovuto all’autismo die che l’imprenditore voleva semplicemente esprimere il suo affetto alla folla. Anche se lo ha fatto attirandosi molte critiche tra cui quella di Roberto Saviano.I riferimenti all’antica RomaOra, a chi gli risponde dicendo che ilromano e ilsono la stessa cosa,replica: «I riferimenti sono esclusivamente legati all’antica Roma.