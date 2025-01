Ilrestodelcarlino.it - Allenamento in famiglia con la Primavera

Oggi alle 14,30 ripresa degli allenamenti per la Reggiana che sarà impegnata in una partitella incon la formazione dellaguidata dal nuovo tecnico Turrini. La settimana di lavoro dei granata proseguirà con due sedute dinella giornata di domani; impegno pomeridiano invece giovedì, mentre venerdì e sabato si lavorerà al mattino. Questi ultimi due giorni di allenamenti al ‘Villa Granata’ training center si svolgeranno a porte chiuse. Il focus adesso è tutto orientato sull’importante sfida di domenica che alle 15 vedrà i ragazzi di Viali affrontare il Palermo al ‘Città del Tricolore’. Il mister non avrà a disposizione Ignacchiti, espulso nella trasferta di sabato scorso a Salerno, e dovrà anche fare attenzione alla lunga lista di diffidati - addirittura otto - che al prossimo cartellino giallo saranno squalificati per un turno.