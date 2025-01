Liberoquotidiano.it - Alcaraz scimmiotta Djokovic in campo? Il video che spiazza tutti | Guarda

Il tennista spagnolo Carlosl'avversario, il serbo Novak, suldegli Australian Open. A un certo punto del match, infatti, Carlitos si è toccato la coscia ed è sembrato claudicante. Se qualcuno ha pensato a un principio d'infortunio, poi rientrato, in molti invece hanno pensato si sia trattato di un tentativo di fare il verso al suo avversario. L'episodio è avvenuto al termine del terzo set, conin vantaggio 2-1 dopo l'infortunio iniziale che lo ha costretto al ritorno negli spogliatoi. Quando i due tennisti si sono seduti in panchina,si è portato una mano sulla coscia iniziando a zoppicare. Un modo per prendere in giro il serbo? Sembra confermare questa tesi il fatto che, dopo averto il suo angolo, ha ripetuto il gesto. Poi è tornato a sedersi e ha steso entrambe le gambe come se avesse un crampo.