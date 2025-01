Lanazione.it - "A fine febbraio 200 divise in più"

Cento agenti della Municipale hanno giurato e altrettanti arriveranno perché, come dichiarato dalla sindaca "a inizioinizieranno le selezioni con l’auspicio di andarle a completare nello stesso mese". È una giornata di festa quella allo stadio Ridolfi nel giorno – la scelta non è casuale – in cui si celebra San Sebastiano, patrono di tutte le polizie municipali d’Italia (e della Misericordia). I 100 agenti entrati in servizio sono 31 donne e 69 uomini, i più giovani sono nati nel 2004 e i più ‘anziani’ hanno 32 anni. Per l’occasione è stata consegnata la medaglia di bronzo al merito civile dal presidente della Repubblica all’agente Andrea Rossellini, che il 7 marzo 2017 si tuffò in Arno e salvò una ragazza di 19 anni. "Erano anni che non facevamo questa cerimonia e ringrazio il comandante per averla pensata – ha affermato Funaro –.