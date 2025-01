Juventusnews24.com - Vlahovic titolare in Club Brugge Juve? Thiago Motta svia e risponde così. Retroscena poi sulla panchina del serbo contro il Milan…

Thiago Motta, allenatore bianconero, su Vlahovic: le sue dichiarazioni in conferenza. Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Club Brugge e Juventus. Il tecnico ha parlato della titolarità di Dusan Vlahovic, svelando un retroscena anche della panchina del serbo contro il Milan. Di seguito le parole del tecnico bianconero:

PAROLE – «Gioca domani? Non te lo posso dire. In panchina con il Milan? No, era una scelta tecnica. Lui è tornato dopo un fastidio al flessore. Ora abbiamo tante scelte: l'importante non è fare attenzione alla quantità del minutaggio dei giocatori ma la qualità, è questa la nostra filosofia. Sia 90 minuti sia 15 minuti possono fare la differenza, lui come tutti gli altri».