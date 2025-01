Lapresse.it - Unicredit: Berlino, Commerzbank? Preoccupa comportamento opaco

Bruxelles, 20 gen. (LaPresse) – “Il mercato finanziario tedesco è generalmente molto aperto. Ciò che ci” nel caso dell’operazione“è ilmolto poco trasparente e” della banca guidata da Andrea Orcel “perché siamo profondamente convinti che le acquisizioni ostili non siano una ricetta per il successo quando si tratta di banche di rilevanza sistemica”. Lo dice Jorg Kukies, ministro dell’Economia tedesco, arrivando a Bruxelles per la riunione dell’Eurogruppo. Quindi è convinto che il management didebba parlare con il governo tedesco? “Questo sta a loro” deciderlo, precisa.