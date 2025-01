Ilrestodelcarlino.it - Troppa Entella al Cabassi. Un Carpi incerottato va ko

(4-3-1-2): Sorzi; Rossini (37’st Verza), Zagnoni (37’st Calanca), Panelli, Cecotti; Figoli (37’st Amayah), Casarini, Puletto (11’st Saporetti); Campagna; Cortesi, Gerbi (22’st Stanzani). A disp. Thiener, Furghieri, Mazzoni, Visani, Mandelli, Contiliano, Sall. All. Serpini. V.(3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (26’st Boccadamo), Corbari (37’st Karic), Di Noia (7’st LIpani), Franzoni, Di Mario; Guiu (7’st Casarotto), Castelli (26’st Fall). A disp. Paroni, Torrielli, Portanova, Ndrecka, Costa, Tomaselli, Santini. All. Gallo. Arbitro: De Angeli di Milano Reti: 45’ Corbari, 4’st Guiu, 49’st Casarotto Note: spettatori paganti 400, abbonati 470. Ammoniti Di Noia, Casarini, Guiu, Panelli. Angoli 2-6. Recupero 2’pt e 4’st di Davide SettiIldi questo avvio di 2025, coi cambi contati e senza il suo "faro" Mandelli, può fare ben poco quando di fronte c’è un avversario a tutto gas come la capolista(17 gare utili e 4 successi di fila), che infligge ai biancorossi la caduta casalinga più pesante degli ultimi 4 anni, uno 0-3 al "" che non arrivava dal 7 febbraio 2021 con l’Imolese, in epoca Pochesci.