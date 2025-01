Thesocialpost.it - Tragico schianto contro il muro, in macchina cinque giovani

Leggi su Thesocialpost.it

VIGNOLA, 19 gennaio 2025 – Un drammatico incidente si è verificato questa sera in via per Sassuolo, a Vignola. Un’auto con a bordoè uscita di strada, schiantandosiun muretto per poi capovolgersi.Il bilancio è pesante: due ragazzi, di 18 e 24 anni, sono morti sul colpo, mentre gli altri tre occupanti del veicolo sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco, impegnati a estrarre i ragazzi dall’auto e a ricostruire la dinamica dell’accaduto.Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’auto abbia perso illlo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause dell’incidente, mentre il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi.Una serata di festa si è trasformata in tragedia, lasciando una comunità sotto shock.