Teatro San Carlo | torna il Don Carlo di Giuseppe Verdi firmato da Claus Guth

Leggi su Ildenaro.it

La Stagione d’Opera 2024-25 aldi Sanprosegue con il Dondil’allestimento, per la regia, dae vedrà sul podio Henrik Nánási, alla guida di Orchestra e Coro del Lirico di Napoli.Cinque in tutto le recite, a partire da domenica 19 gennaio, alle ore 17:00, e fino a venerdì 31 gennaio. Le scene sono di Etienne Pluss, mentre i costumi di Petra Reinhardt. Le luci di Olaf Freese verranno riprese da Virginio Levrio, il video è di Roland Horvath. Yvonne Gebauer firma la drammaturgia. Piero Pretti sarà impegnato nel ruolo del titolo, mentre Rachel Willis-Sørensen, per la prima volta alSan, darà voce e volto a Elisabetta di Valois. John Relyea interpreta Filippo II, Gabriele Viviani Rodrigo. Varduhi Abrahamyan sarà la Principessa Eboli, mentre Alexander Tsymbalyuk Il Grande Inquisitore.