Scuolalink.it - Stipendi docenti e ATA: in arrivo gli aumenti con l’anticipo del CCNL da gennaio 2025

Con l’inizio del, ie personale ATA riceveranno un incremento neglidigrazie alsul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro () per il settore “Istruzione e Ricerca” relativo al triennio 2022-2024. NoiPa ha confermato l’erogazione di questa somma aggiuntiva, calcolata moltiplicando per 6,7 il valore della vacanza contrattuale, che si sommerà alloo mensile. Incrementoale: quanto aumenterà loo Gli importi varieranno in base al ruolo e alla fasciaale dei dipendenti. L’aumento mensile andrà da un minimo di 46,97 euro lordi per un collaboratore scolastico nella fascia 0-8 anni, fino a un massimo di 116,65 euro lordi per un docente della scuola secondaria di secondo grado con oltre 35 anni di servizio. Questo anticipo continuerà fino alla firma definitiva del nuovo contratto, quando verrà effettuato il conguaglio con glicomplessivi previsti.