Sinner allo specchio: c'è qualcosa che non va

, così non va: meglio correre ai ripari.Deve pur esserci qualche differenza tra un tennista che è diventato il numero 1 del mondo e un giocatore a cui mancaper poter stare in mezzo ai grandi, no? Ecco. La differenza, molto probabilmente, sta nel fatto che Janniknon si sente arrivato e invincibile neanche adesso che è sul tetto del mondo da ormai un bel po’ di mesi a questa parte. Ma neanche per sogno.: c’èche non va (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl segreto della sua forza mentale risiede nel fatto che il campione altoatesino è certo di poter migliorare ancora. E che si dà un gran da fare per riuscirci, anche a costo di tornare in campo ad allenarsi subito dopo una partita durata, magari, ore e ore. Lo ha fatto tante volte in passato, soprattutto al termine di partite in cui riteneva di non aver reso come, invece, avrebbe desiderato.