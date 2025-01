Oroscopo Febbraio | Leone

Leggi su .com

Life&People.it 23 luglio – 22 agosto, in questo inizio d’anno, potresti sentirti come un re senza corte, che anela alla luce del sole nelle giornate invernali. La Stagione dell’Acquario può accentuare una sensazione di solitudine, spingendoti a rimettere in discussione un legame ed a ritirarti per riflettere. Le relazioni sono a un punto di svolta: impugnare lo scettro del comando non basterà. Con Venere in Ariete, le conversazioni si fanno intense; sta a te decidere in quale focosa maniera ristabilire l’armonia. Alcune tue certezze potrebbero essere messe in discussione, ma prestando ascolto a dei buoni amici, potrai fare un salto nel vuoto con fiducia. Per riflettere questo periodo di introspezione, hai bisogno di un look che comunichi sicurezza ed apertura al cambiamento, accostando allo stile opulento materiali e dettagli funzionali.