Mercato Roma | Ajax c' è il sì per Rensch Ryan al Lens Gollini il sostituto?

20 gennaio 2025 – La sessione invernale dientra nelle sue ultime due settimane e lasembra pronta ad accelerare per concludere il proprio primo colpo. Secondo quanto infatti trapela da Trigoria c'è molto ottimismo circa la chiusura della trattativa per vestire di giallorosso Devyne. Il club capitolino avrebbe infatti trovato l'accordo di massima per il passaggio sulle sponde del Tevere del difensore di proprietà dell'. Terzino di destra, ma all'occorrenza braccetto di difesa o anche quinto di fascia, il giocatore è un ragazzo molto duttile, che andrà a potenziare il reparto arretrato di Claudio Ranieri. Difensore con il vizio del gol, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per questo i capitolini avrebbero strappato l'affare per circa 5 milioni di euro.