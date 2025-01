Liberoquotidiano.it - "Meglio in carcere che sole a casa", la scelta delle donne anziane in Giappone

Tokyo, 20 gen. (Adnkronos) - Sono, spesso in difficoltà economiche. Tanto che sarebbero disposte a pagare per restare in. Perché qui ricevono pasti regolari, assistenza sanitaria gratuita, la compagnia di cui sono prive all'esterno. Succede nel più grandefemminile del, quello di Tochigi, a nord di Tokyo in. Lo racconta la Cnn, a cui è stato concesso, evento molto raro, di entrare nel centro di detenzione. Le cui celle sono piene di, magari dietro alle sbarre per reati minori quali il furto di cibo al supermercato. Le guardie raccontano che il problema più acuto è quello della solitudine.Tanto che, ha detto Takayoshi Shiranaga, agente della prigione femminile di Tochigi, "ci sono persino persone che dicono che pagherebbero 20mila o 30mila yen (130-190 dollari, ndr) al mese se potessero vivere qui per sempre".