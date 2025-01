Bergamonews.it - Mancato aggiornamento del Piano Pandemico, imputazione coatta per Ranieri Guerra ed altri ex dirigenti del Ministero della Salute

La gip di Roma Anna Maria Gavoni ha disposto l’per l’ex numero due dell’Omsin relazione aldelnazionale del 2006. Oltre per, all’epoca direttore generale del, l’è stata decisa anche per Giuseppe Ruocco, Maria Grazia Pompa e Francesco Maraglino, ex direttori dell’Ufficio 5 del. Nei loro confronti era stata disposta in precedenza l’archiviazione nell’ambito di uno stralcio dell’inchiestaProcura di Bergamo sulla gestione del Covid poi trasferita per competenza a Roma. Nel provvedimento si legge che il pm deve disporre l’“in quanto indicati responsabili deldelnazionale del 2006 e dell’omessa definizione dei piani di dettaglio” per il reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio.