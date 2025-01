Make american fashion great again | Melania sceglie due stilisti USA per la cerimonia di insediamento del marito Donald Trump

Leggi su Open.online

Moglie e buoi dei paesi tuoi,ha scelto duei per l’outfit dellad’di, nella gelida Washington. L’ex modella e di nuovo first lady ha scelto un cappotto doppiopetto blu navy personalizzato di Adam Lippes e un cappello coordinato di Eric Javits. Una scelta non casuale, spiega Vogue America. First Ladywore a custom double-breasted navy coat by Adam Lippes and a matching boater hat by Eric Javits, bothdesigners, for this morning’s church services as part of Inauguration ceremonies.She completed this impeccable look with black leather gloves. pic.twitter.com/6L9rDRPJVi— FLOTUS Report (@) January 20, 2025 Durante il primo mandato delha indossato principalmente marchi europei, Dolce & Gabbana e Alexander McQueen tra i suoi preferiti.