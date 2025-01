Sport.quotidiano.net - Ligue 1: il Psg allunga sul Marsiglia

Roma, 20 gennaio 2025 – Il PSG centra il quarto successo di fila, ribaltando da 0-1 a 2-1 la partita contro il Lens grazie ai gol di Fabian Ruiz e Barcola. Con il pareggio delin casa contro il Racing Strasburgo, i parigini aumentano a nove i punti di distacco sulla squadra di De Zerbi, che, dal canto suo, mantiene sempre una distanza di sicurezza dal terzo posto, ora occupato dal Lille. Il LOSC, infatti, approfitta della sconfitta del Monaco contro il Montpellier e, con la vittoria ai danni del Nizza, compie due sorpassi in un colpo solo. Le partite del diciottesimo turno di1 Il Montpellier trova la sua terza vittoria in campionato sconfiggendo il Monaco in casa: al 32' passano in vantaggio i monegaschi con Kehrer, ma Al-Taamari segna una doppietta tra 54' e 82' e porta i tre punti a casa.