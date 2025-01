Gamberorosso.it - Le 72 migliori gelaterie d'Italia 2025 premiate dal Gambero Rosso

Si fa presto a dire “artigianale”. Troppo presto. Tanto da aver svuotato una parola che fino a un certo punto è stata sinonimo di qualità, almeno nel percepito generale. Eppure - lo ribadiamo, pur avendo affrontato la questione qui - “artigianale” qualifica semplicemente il tipo di impresa: per il Codice Civile un'impresa è artigianale se l’imprenditore presta il proprio lavoro nell’impresa stessa e se il suo lavoro, e quello degli eventuali familiari che collaborano, prevale sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito. Nulla a che vedere, dunque, con qualità o naturalità del prodotto venduto.Si può essere gelatiere in mille modi differentiSiamo partiti da questo assunto nell'editoriale della nona edizione della guidad'del(che sarà disponibile in edicola, libreria e on line da metà aprile), dove abbiamo fotografato un settore florido e sempre più al passo con i tempi, spesso anticipatorio dei tempi.